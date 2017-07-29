فرنسا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

دعت فرنسا، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات إضافية وقوية وبشكل سريع بعد قيام كوريا الشمالية بعملية إطلاق صاروخ جديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن هذه العملية الشبيهة بتلك التي قامت بها كوريا الشمالية في 4 يوليو، تظهر عزم النظام الكوري الشمالي على وضع المجتمع الدولي بكامله في مرمى صواريخه ، معتبرة أن مواصلة البرنامج البالستي والنووي الكوري الشمالي تشكل تهديدا متزايدا ومرفوضا من الجميع .

وأضافت أن باريس ترغب فرض عقوبات دولية جديدة ضد كوريا الشمالية، دعت باريس الاتحاد الاوروبي ايضا الى اتخاذ اجراءات بحقها.