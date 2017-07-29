الجيش البرازيلي ينتشر في ريو دي جانيرو لضبط الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

الجيش البرازيلي ينتشر في ريو دي جانيرو لضبط الأمن
بدأ نحو عشرة آلاف من قوات الأمن بينهم 8500 عسكري، الانتشار في شوارع ريو دي جانيرو بهدف ضبط الأمن، أمس الجمعة.
ووقع الرئيس ميشال تامر مرسوما يسمح بنشر قوات مسلحة في ولاية ريو دي جانيرو، بحسب الجريدة الرسمية، في وقت تشهد فيه المدينة تصاعدا في العنف.
وقال وزير الدفاع البرازيلي راوول جونغمان في مؤتمر صحافي، إن الهدف من هذا النشر هو مكافحة الجريمة المنظمة في هذه المدينة التي يصل عدد سكانها إلى أكثر من ستة ملايين شخص.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا ليه وش صاير
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل هذا عشان الجريمه المنظمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل كل الشعب مجرم
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكله خايف يطير من الكرسي
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 2 ساعتين
حس بان فيه شي بيتغير في الدوله
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومايبي الهيل تروح فائدته لغيره