الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا مع 250 إصابة بمواجهات الضفة وغزة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الطبية تعاملت مع 250 إصابة، أمس الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الإصابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بلغت 225 إصابة ، بينما تعاملت طواقمها تعاملت مع 25 إصابة متنوعة، في قطاع غزة خلال المواجهات التي اندلعت اليوم.