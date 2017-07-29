 بالصور.. تشييع جثمان الشهيد النقيب الغزواني إلى مثواه الأخير - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد النقيب الغزواني إلى مثواه الأخير

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد النقيب الغزواني إلى مثواه الأخير
حسن الجعفري(صدى):

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة العيدابي بمنطقة جازان، مساء أمس الجمعة، جثمان النقيب أحمد الغزواني أحد منسوبي وزارة الدفاع، الذي استشهد في المواجهات مع ميليشيات الحوثي بالحد الجنوبي في محافظة الخوبة.
وشارك في تشييع جثمان الشهيد كبار ضباط القوات المسلحة بجازان وعدد من المشايخ والأعيان، إلى جانب أقارب وأصدقاء الشهيد، فيما نقل محافظ العيدابي حسن الحازمي تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إلى أسرة الشهيد.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 4 ساعات

أسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله و لمحبيه الصبر والسلوان….

[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يتقبله شهيد ويصبر ذويه ويعظم اجرهم

[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته بس ياليت تعدلون الى مثواه الأخير القبر ليس المثوا الأخير

[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 2 ساعتين

متى يقتنع القائمين على الصحيفة أن القبر ليس هو المثوى الأخير ؟

[ عدد التعليقات: 30743 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

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