بالصور.. تشييع جثمان الشهيد النقيب الغزواني إلى مثواه الأخير - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة العيدابي بمنطقة جازان، مساء أمس الجمعة، جثمان النقيب أحمد الغزواني أحد منسوبي وزارة الدفاع، الذي استشهد في المواجهات مع ميليشيات الحوثي بالحد الجنوبي في محافظة الخوبة.

وشارك في تشييع جثمان الشهيد كبار ضباط القوات المسلحة بجازان وعدد من المشايخ والأعيان، إلى جانب أقارب وأصدقاء الشهيد، فيما نقل محافظ العيدابي حسن الحازمي تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إلى أسرة الشهيد.