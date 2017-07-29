التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في مرحلته الـ11 يبدأ الثلاثاء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور للمنشآت في مرحلته الـ11 يبدأ في 1 أغسطس المقبل.

وأوضحت الوزارة أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الـ11 يشمل المنشآت البالغ عدد عامليها 60 عاملاً فأكثر.

وكانت الوزارة قد أطلقت في 1 يونيو 2013 برنامج حماية الأجور، ونفذت منه 10 مراحل حتى الآن، وذكرت في تقرير لها أن نسبة 59% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص لم تلتزم بتنفيذ البرنامج.