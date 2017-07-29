 التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في مرحلته الـ11 يبدأ الثلاثاء - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

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التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في مرحلته الـ11 يبدأ الثلاثاء

التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في مرحلته الـ11 يبدأ الثلاثاء
حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور للمنشآت في مرحلته الـ11 يبدأ في 1 أغسطس المقبل.
وأوضحت الوزارة أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الـ11 يشمل المنشآت البالغ عدد عامليها 60 عاملاً فأكثر.
وكانت الوزارة قد أطلقت في 1 يونيو 2013 برنامج حماية الأجور، ونفذت منه 10 مراحل حتى الآن، وذكرت في تقرير لها أن نسبة 59% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص لم تلتزم بتنفيذ البرنامج.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يقويكم عليهم بس نفذو مهوب سوالف

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