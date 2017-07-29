أمر سامٍ بعلاج طفل يعاني فقدان البصر خارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

صدر أمر سامٍ يقضي بعلاج الطفل فهد بن تيسير البيالي، في الخارج بسبب معاناته من ورم بالرأس تسبب في فقدان بصره.

ورفع والد الطفل البالغ من العمر 6 أعوام، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد على الأمر السامي بعلاج ابنه في الخارج، حيث أنه يحتاج إلى علاج ورم بالرأس وأعصاب العين، ما تسبب بفقدان بصره منذ 3 أشهر في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض بعد العملية الجراحية الثانية له.