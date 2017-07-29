الفيصلي الأردني يفوز على الوحدة الإماراتي ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

الفيصلي الأردني يفوز على الوحدة الإماراتي ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية
حقق فريق الفيصلي الأردني، العلامة الكاملة بالمجموعة الأولى بفوزه الثالث في الجولة الثالثة على نظيره الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف ضمن البطولة العربية لكرة القدم.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 9 نقاط ، ليضمن تأهله للدور قبل النهائي كأول المجموعة الأولى، فيما ودع فريق الوحدة البطولة بدون الحصول على أي نقطة في المركز الرابع.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 4 ساعات
ضيعها الوحده
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 4 ساعات
مباراة كانت بين ايديهم