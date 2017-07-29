الفيصلي الأردني يفوز على الوحدة الإماراتي ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حقق فريق الفيصلي الأردني، العلامة الكاملة بالمجموعة الأولى بفوزه الثالث في الجولة الثالثة على نظيره الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف ضمن البطولة العربية لكرة القدم.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 9 نقاط ، ليضمن تأهله للدور قبل النهائي كأول المجموعة الأولى، فيما ودع فريق الوحدة البطولة بدون الحصول على أي نقطة في المركز الرابع.