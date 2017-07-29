أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تدين تجربة إيران الصاروخية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حضت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية وألمانيا، مساء أمس الجمعة، إيران على وقف إطلاق صواريخ بالستية، وذلك غداة قيام طهران بتجربة لإطلاق صاروخ يحمل أقمارا اصطناعية لوضعها في مدار الارض.

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مشترك، بتلك التجربة الصاروخية ودعوا إيران “إلى الكف عن القيام بعمليات أخرى لإطلاق صواريخ بالستية ووقف البرامج المرتبطة”، بهذا البرنامج العسكري المحظور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ويشتبه الدول الأربع بسعي إيران، عبر استخدام تكنولوجيا الصواريخ التي تحمل أقمارا اصطناعية، إلى تطوير صواريخ بالستية طويلة الأمد قادرة على حمل شحنات تقليدية أو نووية.

واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن “الصواريخ التي تحمل أقمارا اصطناعية تستخدم تكنولوجيات مرتبطة تماما بتلك المستخدمة لصنع صواريخ بالستية عابرة للقارات، وهذا الإطلاق يشكل تهديدا من قبل إيران”.