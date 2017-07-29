الحفل الختامي لبرامج ومشاريع لجنة التنمية الاجتماعية في طريف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

بتشريف من سعادة وكيل محافظ طريف الاستاذ فهد بن عشوي العنزي وبحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بطريف

الاستاذ ثاني بن مسهوج العنزي وبحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بعرعر واعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بطريف

وحضور عدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية ورؤساء الاقسام ورجال الاعمال وعدد من الاعلامين والصحفيين وعدد من الشباب التطوعي وبرعاية خاصة من قبل مؤسسة المدوح التجارية.

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بطريف حفلها الختامي والذي سعت من خلاله تكريم جميع الجهات المشاركة في انجاح برامجها ومشاريعها للعام ١٤٣٨/٢٠١٧مجسدين في ذلك اروع معاني الوفاء والعطاء بدأ الحفل بتقديم من المشرف العام على الاحتفال الاستاذ طلال بن لهيلم العنزي نائب رئيس اللجنة.

والذي رحب فيها بالحضور مبديا في الوقت نفسه كامل الشكر والتقدير لكل من كان له بصمة ووقفة في انجاح مسيرة التنمية بطريف ثم قرأت ايات من الذكر الحكيم من خلال العرض المرئي.

بعد ذلك فقرة عرض مرئي لجميع مشاريع وبرامج اللجنة للعام المنصرم من تقديم واخراج الاستاذ محمد بن جويعد الرويلي

ثم قدمت شيلة خاصة من انتاج اللجنة من كلمات الشاعر سهو فهاد الحازمي واداء المنشد سعود ذياب الرويلي والمنشد منتصر حامد الحازمي واختتم الحفل بالتكريم.

وفي السياق ذاته اعرب رئيس اللجنة الاستاذ ثاني العنزي في ختام الحفل عن كامل شكره وتقديره لكل من حضر وساند ودعم سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.