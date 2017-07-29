بالصور.. شعار مرسيدس مايباخ X-Class يزيد من رقي وفخامة السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وضع شعار مايباخ على أي سيارة مرسيدس بنز يزيد من اثارة ورقي هذه السيارة من خلال جعلها أكثر فخامة من أي وقت مضى، ولكن هل هذه الوصفة تعمل على X-Class الجديدة؟ هذا ما أجب عنه الفنان الرقمي أكسيونوف نيكيتا الذي يعتقد أن الجواب هو نعم، وهذا هو السبب في أنه حول الشاحنة الجديدة من مرسيدس إلى نموذج أكثر رقياً من شأنه أن يجعلنا ننسى كل شيء عن فولكس فاجن أماروك.

وفي المقدمة، تلقت X-Class شبكة جديدة مع ثلاثة أذرع أفقية من الكروم تحيط بها المصابيح الأمامية المعاد تصميمها مع وحدات LED DRLs المدمجة، وصادم جديد مع مداخل الهواء الكبيرة. وفي الجزء الخلفي، هناك المصابيح الخلفية LED الجديدة، مقبض الباب الخلفي الجديد وصادم خلفي جديد.

وهذه مجرد فكرة فقط بطبيعة الحال، منذ أن أعلنت مرسيدس أنها ليست مهتمة بتقديم نسخة AMG من X-Class ، ونحن لا يمكن بالتالي أن نراها تذهب لأبعد من AMG بالذهاب لتعديلها بعلامة مايباخ.