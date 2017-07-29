بالصور.. أوبل كورسا S بقوة 148 حصان الأفضل بعد نسخ OPC - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قد تكون أوبل تعمل علي تطوير جيل جديد تماما من كورسا الهاتشباك في الوقت الحالي، ولكن حتى ظهور هذا الجيل قامت الشركة بتوسيع عائلة السيارة السوبيرميني مع نموذج جديد يسمى ‘S’ يأتي مستوحى من آدم S، وسيارة كورسا الجديدة تستخدم محرك 1.4 لتر بشاحن توربيني من أربع أسطوانات بقوة 148 حصان و 220 نيوتن.متر من عزم الدوران.

كما تحتاج 8.9 ثانية للتسارع الي 100 كمساعة مع سرعة قصوي تبلغ 207 كمساعة. كما أنها مجهزة بحزمة OPC الايروديناميكية التي تضيف للسيارة اسبويلر أمامي، خطوط جانبية جديدة، مشتت خلفي، جناح على السقف بالإضافة إلى الميزات القياسية مثل عجلات 17 بوصة ، LED DRLs، مخارج العادم من الكروم.

وفي الداخل تأتي مع مقاعد رياضية ريكارو، عجلة القيادة مسطحة القاعدة من الجلد، تطعيمات بيانو سوداء، تفاصيل حمراء، راديو R 4.0 إنتليلينك لنظام المعلومات والترفيه يوفر اتصال بالهاتف الذكي، بالإضافة إلى خدمات أونستار، جنبا إلى جنب مع النوافذ الخلفية الملونة.

وتأتي كورسا S بين موديلات كورسا القياسية وكورسا OPC ويمكن أن تكون من 3 أبواب، بسعر 21.536 دولار أو 5 أبواب بسعر 22.338 دولار في ألمانيا وباب الحجز مفتوح بالفعل.