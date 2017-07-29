6 أشياء تحدث في جسمكم عندما تتعانقون - صحيفة صدى الالكترونية

6 أشياء تحدث في جسمكم عندما تتعانقون
يعد العناق لغة الحب والتسامح بدون كلام، فهو يزيل الشوق للأهل والأحباء ويلبي حاجياتكم العاطفية كما أن له فوائد عجيبة ستذهلون عند معرفتها. إليكم 6 أشياء تحدث في الجسم عند العناق ستجعلكم تدمنون عليه يوميا.
1- يحارب العناق الخوف من الموت.
2- يفرز الأوكسيطوسين، المسؤول عن منح الإحساس بالرضى، ومحاربة القلق والتوتر. كما تعزز هذه المادة الثقة بالنفس، وتحسن الدورة الدموية.
3- إذا كنتم تعانون من ارتفاع دقات القلب، فدواءكم العناق، لأنه القادر على إنزالها للنصف.
4- يساعد العناق على إفراز الدوبامين، وهي المادة التي إذا قلت في الجسم، قد تؤدي إلى الأمراض العقلية والاكتئاب. إذن حافظوا على صحة عقلكم من خلال العناق.
5- يفرز أيضا السيروتونين، وهي المادة التي إذا ضعفت، يحس الشخص بالوحدة والاكتئاب، ووجودها بالشكل الكافي يعزز الرغبة في الحياة والانطلاق.
6- إذا حظيتم بالعناق الكافي أثناء طفولتكم، بالتأكيد ستكونون مليئون بالحياة والعطاء.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 2 ساعتين
شباب انا في الشارع
وعرض اليوم
(حط صدرك بصدري تكسب ذهب)
مع الظهاري الحارة ذي تحس بحرارة العناق
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9708 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب انا ماخليت احد ماعانقته🤔
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اللي حزينه ومتضايقه نعانقها ونطبطب عليها ونعطيها دعامات نفسيه ومعنويه
واللي يجي ناجح ومبسوط نعانقه ونبارك له ونعطيه هدايا النجاح
واللي يجي من سفر نعانقه ونستقبله بحراره منقطعة النظير
واللي يطلع من مستشفى نعانقه فرحا بعودته لنا سالما (فديت روحه )❤
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.الله يأجرنا ع هالمعانقات 😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15782 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 10371 ] نشر منذ 1 ساعة
عانقت جميع فيئات البشر
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عانقت أمي الله يرحمها
عانقت ابوي الله يرحمه
عانقت احم احم
عانقت أطفالي
عانقت خواتي
عانقت عمّي وخالي وابن عمي وابن خالي وزوجتي اللي طلقتها
وأنواع لا حصر لها من بني البشر ، ولكنّي لم اجد لذّة العناق ومتعته الا
مع الحنبزانه وهي صغيره ( حواره)
كنت اطلع من البيت لغرض عناقها ومطارحها فكانت تقبل عليّ عندما
تراني انوي عناقها
كنت جايب شحنات رمل وفاردها بعيدا عن الشبك فإذا شاهدتني متجه
للرمل تركت أمها وجائت لي لعناقي ومطارحتي
ممكن بعظكم مايصدق ما أقول ولكن كنت اشعر براااااحه وطمأنينه بعد
عراكها ليست كالتي اجدها مع البشر
الحنبزانه 😟😟😟 راحت الحنبزانه ، لا واحسافاة يالحنبزانه
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9708 ] نشر منذ 1 ساعة
الا انا اصدقك والله
لان ابوي جاب مره حوار وحطه في خيمه بالحوش توه مولود خاف عليه من المطر مايمرضه كانت تمطر
والحوار صار يتمسح بابوي ويعانقه ع قولتك
وحتى لما وداه للشبك مع النياق
اذا شاف ابوي يخلي امه ويجي يركض عليه 😊
البعرورات حبوبات يوالفن البشر 😊😍😍انا احبهن من حب ابوي لهن
بس باعهن اللحين وصار يمل والله
قلت له اشتري له نياق بس عيا قال مافيني حيل لهن 😥
وصار اذا طلعنا للبر وشاف نياق الا يوقف السياره ويقصد قصيده مدري وشي (يهيجن لهن ) من غلاهن يقف ع الاطلال 😥😥
ويتذكر نياقه
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5949 ] نشر منذ 1 ساعة
والله اللي أنا أعرفه إن «العناق» هي بنت المعزا وفي رواية يقال الصخلهههة😂😜😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8776 ] نشر منذ 1 ساعة
اوولهه يالعناقق 🔥🔥💋 الذ شي
برق[ عدد التعليقات: 10371 ] نشر منذ 1 ساعة
بعرورات يأمل ؟؟ 😥😥😥😥😥 اسمها بعرورات ؟؟😓😓😓
ياجيل الايفون ياجيل الفلس 😞😞😞😞😞
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د ي م
العِنَاق بمعنى القبلات
العَنَاق بمعنى البنت الصغيره للعنز
شكّليها ياديم عسى ماديم وحطي حركاتها