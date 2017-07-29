6 أشياء تحدث في جسمكم عندما تتعانقون - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يعد العناق لغة الحب والتسامح بدون كلام، فهو يزيل الشوق للأهل والأحباء ويلبي حاجياتكم العاطفية كما أن له فوائد عجيبة ستذهلون عند معرفتها. إليكم 6 أشياء تحدث في الجسم عند العناق ستجعلكم تدمنون عليه يوميا.

1- يحارب العناق الخوف من الموت.

2- يفرز الأوكسيطوسين، المسؤول عن منح الإحساس بالرضى، ومحاربة القلق والتوتر. كما تعزز هذه المادة الثقة بالنفس، وتحسن الدورة الدموية.

3- إذا كنتم تعانون من ارتفاع دقات القلب، فدواءكم العناق، لأنه القادر على إنزالها للنصف.

4- يساعد العناق على إفراز الدوبامين، وهي المادة التي إذا قلت في الجسم، قد تؤدي إلى الأمراض العقلية والاكتئاب. إذن حافظوا على صحة عقلكم من خلال العناق.

5- يفرز أيضا السيروتونين، وهي المادة التي إذا ضعفت، يحس الشخص بالوحدة والاكتئاب، ووجودها بالشكل الكافي يعزز الرغبة في الحياة والانطلاق.

6- إذا حظيتم بالعناق الكافي أثناء طفولتكم، بالتأكيد ستكونون مليئون بالحياة والعطاء.