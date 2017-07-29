وفاة رئيس الأخوياء بالديوان الملكي بعد 70 عاما في خدمة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توفى رئيس الأخوياء بالديوان الملكي ناصر الهويشل، أمس الجمعة، عقب قضائه نحو 70 عاما في خدمة المملكة وحكامها، وتقام الصلاة على جثمان الفقيد اليوم السبت في بلدة أم الحمام بمحافظة القطيف.

ويعرف عن الفقيد الهويشل ملازمته لحكام المملكة على مدار 70 عاماً بدأت منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وحتى وفاته، فكان دائم الحضور ضمن بروتوكولات استقبال الحكام ووفود الدول العربية والأجنبية.

وتتميز المملكة دون غيرها من بلدان العالم بمهنة الأخوياء حيث يظهر أفرادها مرتدين الثوب الأبيض والغترة البيضاء ويحملون السيف والمسدس.