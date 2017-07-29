وفاة رئيس الأخوياء بالديوان الملكي بعد 70 عاما في خدمة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة رئيس الأخوياء بالديوان الملكي بعد 70 عاما في خدمة المملكة
توفى رئيس الأخوياء بالديوان الملكي ناصر الهويشل، أمس الجمعة، عقب قضائه نحو 70 عاما في خدمة المملكة وحكامها، وتقام الصلاة على جثمان الفقيد اليوم السبت في بلدة أم الحمام بمحافظة القطيف.
ويعرف عن الفقيد الهويشل ملازمته لحكام المملكة على مدار 70 عاماً بدأت منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وحتى وفاته، فكان دائم الحضور ضمن بروتوكولات استقبال الحكام ووفود الدول العربية والأجنبية.
وتتميز المملكة دون غيرها من بلدان العالم بمهنة الأخوياء حيث يظهر أفرادها مرتدين الثوب الأبيض والغترة البيضاء ويحملون السيف والمسدس.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30743 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ,, ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 917 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعفو عنه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 917 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعفو عنه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه
درة البسامي[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 4 ساعات
غفر الله له …وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان…
الروقي[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخويا اللي مع الامراء والحراس الشخصيين والحرس الملكي اللي معهم
مطنوخين طنخه لايعلم بها الا الله … انتداب بس انتداب يعطونهم ١٠٠ الف لكل واحد من غير رواتبهم من غير الشرهات والمكافئات والجوايز وحاجات كثيرة