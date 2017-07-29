صحة الباحة تنجح في إستئصال كيس سوائل وكتلة لحمية لطفلة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد في منطقة الباحة، أمس الجمعة، من استئصال كيس سوائل وكتلة لحمية ملتصقة بالحوض وحتى أعلى يبغ حجمها “32×20×13.5 سم”، حيث نجح الفريق الطبي من إنفاذ حياتها من خلال عملية تكللة بالنجاح.

وخضعت الطفلة التي تبلغ من العمر12 عاماً لتنويم بمستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي إثر إرتفاع بدرجة الحرارة منذ قرابة أسبوعين، حيث كان لديها انتفاخ بالبطن كانوا يعتقدون أهلها أنها نتيجة لكبر جسم الطفلة، وأثناء إجراء الأشعة التليفزيونية والمقطعية تبين وجود كتلة ممتدة من الحوض وحتى أعلى البطن بحجم “32×20×13.5 سم” تحتوي على سوائل وتكلسات وكتلة لحمية، كما أظهرت التحاليل المخبرية تعرض الطفلة إلى عدوى الحمى المالطية، حيث بادر الفريق المعالج بتحويلها إلى قسم جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد بالمنطقة كونه المتخصص لمثل هذه الحالات المرضية.

وتمكن الفريق الطبي ولله الحمد من إجراء العملية حيث تبين للفريق إيضاً وجود كيس منشأه من المبيض الأيسر وممتد حتى المنطقة بين الكبد والمعدة، وعدم وجود أي تكيسات أخرى وكذلك عدم وجود عقد لمفاوية ملتهبة، وتم استئصال الكيس كاملاً مع المبيض الأيسر وأنبوب فالوب الأيسر من خلال عملية ناجحة.