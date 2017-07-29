بدء النشاط المسرحي لمهرجان الجنادرية بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انطلق مهرجان الجنادرية المسرحي في دورته 31، مساء أمس الجمعة، بمحافظة الطائف بحضور مدير المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود الرومي ، وذلك على مسرح جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة.

ورحب مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي في كلمته بالحضور والمشاركين في النشاط المسرحي ، مبرزًا الشراكة بين جمعية الثقافة والفنون والمهرجان الوطني للتراث والثقافة من خلال العروض المسرحية التي تنفذ للسنة الثالثة على التوالي في جمعية الطائف إضافة إلى التنافس بين الفرق المسرحية التي تقدم عروضها المسرحية.

وبين أن نشاط الجنادرية المسرحي المقام بمدينة الطائف ينفذ على مدى أسبوعاً كاملا ، بعرض مسرحي يوميً ، حيث تتنافس على جوائزه فرق مسرحية شبابية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وشرح الخديدي النشاط المسرحي الذي تشتمل فعالياته على سبعة عروض مسرحية، من مدارس مختلفة في المسرح من كتابة نصوص، وتمثيل، وإخراج، تتنافس على جوائز المهرجان المتمثّلة في أفضل عرض، وأفضل نص، وأفضل إخراج، وأفضل ممثل أول، ,أفضل ممثل ثان، ,أفضل سينوغرافيا، وأفضل فريق جماعي.

ولفت النظر إلى أن اللجنة الإعلامية خصصت جوائز لأفضل تغطية صحفية ورقية والإلكترونية وأفضل صورة فوتوغرافية ملتقطة لأحد عروض النشاط، كما ستخضع كل العروض لجلسات نقدية هدفها إثراء التكامل الفني والأدبي.

وقدم عرض مسرحي بعنوان ” المشهدية ” من تأليف فهد الحارثي وإخراج سامي الزهراني .

بعد ذلك جرى تكريم المشاركين في النشاط المسرحي لنشاط الجنادرية 31 ، واختتم الحفل بفقرة لفرقة الرياحين للفنون الشعبية.

حضر الحفل رئيس مجلس جمعية الثقافة والفنون الدكتور عمر السيف ، وعدد من الفنانين والأدباء والمثقفين والإعلاميين وضيوف شرف من خارج المملكة.