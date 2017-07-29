أخضر الناشئين يختتم معسكره الاستعدادي للتصفيات الآسيوية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اختتم منتخبنا الوطني لدرجة الناشئين لكرة القدم، أمس الجمعة، المرحلة الثانية من برنامجه الاعدادي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2018م، والتي سيستضيف فيها الأخضر خلال التصفيات مجموعته الأولى في الرياض منتصف سبتمبر المقبل.

وكان الأخضر الصغير أقام معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 ـ 28 يوليو الجاري، خاض خلالها لقاءين وديين أمام منتخب عمان للناشئين تعادل في كليهما بهدف لمثله.

وسعى مدرب منتخبنا الوطني محمد العبدلي خلال المعسكر إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين ورفع المعدل اللياقي بالإضافة إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

ويستعد الأخضر في السادس من أغسطس المقبل إلى المغادرة إلى تونس للدخول في المرحلة الثالثة من الاستعداد للمشاركة في التصفيات، حيث يستمر المعسكر حتى التاسع والعشرين من ذات الشهر، ومقرر أن يخوض منتخبنا من خلالها عددًا من المباريات الودية.