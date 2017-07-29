بالفيديو.. الكويت تضبط سعودي وكويتي اعتديا على رجال الأمن بمنفذ النويصيب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، إلقاء القبض على شخصين أحدهما سعودي الجنسية والآخر مواطن كويتي بعد تعديهما لفظيا وبدنيا على رجال الأمن بمنفذ النويصيب الحدودي.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تابعت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق اعتداء المتهمين على رجال الأمن، لافتة إلى أنهما قدما إلى منفذ النويصيب وقاما بتخطي المركبات دون التزام بالدور، وبعد استيقافهما قاما بتوجيه ألفاظ غير لائقة والتهجم على رجال الأمن، موجهة تهمة إهانة موظف للمتهمين، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ حقوق الوزارة ومنسوبيها.