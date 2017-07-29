دياز يركز على الجوانب الفنية في مران الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حصة تدريبية مساء الجمعة ضمن معسكره المقام حاليا بالنمسا وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية حيث عمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة.

وطبق الجهاز الفني عددا من التدريبات التكتيكية حيث فرض المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مناورة على كامل مساحة الملعب ويواصل الفريق تدريباته بمعسكره التحضيري بالنمسا بمران مسائي السبت.