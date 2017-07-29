رباعي الأولمبي يعود لتدريبات الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تدريباته مساء اليوم تحت اشراف المدرب التشيلي لويس سييرا استعدادا للمشاركة في بطولة تبوك الدولية.

هذا وقد عقد رئيس النادي اجتماعا مع المدرب التشيلي لويس سييرا لمناقشة وضع الفريق واحتياجاته للمرحلة المقبلة واطمأن على جاهزية جميع اللاعبين.

واشتملت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية في جزئها الأول وفي الجزء الثاني على الجوانب الفنية قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على منتصف الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية عودة الرباعي الدولي المنضم للمنتخب الأولمبي عمار النجار وخالد السميري وعبدالعزيز العرياني وامين بخاري بعد فراغهم من تمثيل المنتخب.