نائب أمير جازان يشرف حفل أهالي فرسان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شرّف الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أمس الجمعة، حفل أهالي محافظة فرسان بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقي شيخ شمل محافظة فرسان محمد بن هادي الراجحي كلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسمو نائب أمير منطقة جازان ، معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.

وبين أن جزر فرسان قد حظيت وما زالت تحظى باهتمام الدولة التي وفرت لها المشروعات التي أسهمت في تنمية المكان والإنسان في البنية التحتية والإدارات الحكومية حتى أصبحت فرسان كغيرها من محافظات المنطقة في التطور والنمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات ، حيث أصبحت فرسان مدينة متكاملة تتوافر بها كل الخدمات التنموية .

بعد ذلك ألقى عضو مجلس المنطقة إبراهيم الصيادي كلمة رحب فيها بسمو الأمير محمد بن عبدالعزيز في فرسان ، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي مع بشائر الخير ومشروعات تنموية تشهدها الجزر ستؤهلها – بإذن الله تعالى – لأن تكون الوجهة السياحية والاستثمارية الأولى في المنطقة.

وأعرب الصيادي عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان ، نظير اهتمامه بالجزر وما شهدته من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية.

ثم ألقيت قصيدتان شعريتان بهذه المناسبة .

بعدها ألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز كلمة أوضح فيها أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على آخر ماوصلت إلية المحافظة من تطور وازدهار وتفقداً للاحتياجات التنموية والتطويرية للمحافظة بتوجية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وقال سموه :” نعيش هذه الأيام بفضل من الله ثم من قيادتنا الرشيدة العديد من القرارات الملكية الحكيمة والصائبة والتي تمنح الوطن القوة والإرادة والاستقرار والطمأنينة , من الأمن والرخاء والرفاهية انعكست لتشكل لحمة وطنية شرعية نادرة وفريدة في كل زمان ومكان لمواجهة التحديات العالمية “.

وبين سموه أن مشروع مطار فرسان قادم ولما له من أهمية لأهالي جزيرة فرسان أولاً ومساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية للمنطقة بشكل عام ولجزيرة فرسان خاصة.

وأشار سمو نائب أمير جازان إلى أنه نظير ما تملكه منطقة جازان من مقومات رائعة تجعل منها وجهة جذب استثماري في جميع المجالات فإننا سنعمل في سبيل تنفيذ توجيهات وتطلعات قياتنا الرشيدة لينعكس ذلك على المنطقة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 , سائلاً الله أن يحفظ الوطن قيادة وشعباً وأرضاً ومقدسات ، وأن ينصر جنودنا البواسل وان يتقبل الشهداء منهم .

وفي نهاية الحفل تسلم سمو هدية تذكارية من رئيس البلدية بجزر فرسان محمد بن يحي جحلان .

حضر الحفل محافظ فرسان حين بن ضيف الله الدعجاني , مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني , وعدد من المسؤولين بالمنطقة , ومديري الادارات الحكومية بالمحافظة.