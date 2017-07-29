 ترامب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض بعد تسريبه معلومات - صحيفة صدى الالكترونية

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ترامب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض بعد تسريبه معلومات

ترامب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض بعد تسريبه معلومات
واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرارا بإقالة كبير موظفى البيت الأبيض راينس بريباس، وعين مكانه الجنرال المتقاعد جون كيلى فى تغيير كبير بفريقه الرئاسي.

وأعلن ترامب التغيير فى تغريدة على تويتر الجمعة، بعد يوم من قيام مدير الاتصالات الجديد بالبيت الأبيض أنتونى سكاراموتشى باتهام بريباس بتسريب معلومات للصحفيين.

وقال ترامب: ” يسرنى أن أبلغكم إننى اخترت للتو الجنرال والوزير جون إف.كيلى كبيرا لموظفى البيت الأبيض. إنه أمريكى عظيم ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30718 ] نشر منذ 1 ساعة

اقدح ياقادح وضبط امورك ,,

[ عدد التعليقات: 9248 ] نشر منذ 1 ساعة

وواضح ماعنده لف ولا دوران

[ عدد التعليقات: 9248 ] نشر منذ 1 ساعة

عيبه انه زير النساء بس

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 14 دقيقة

يستاهل من يفشي أسرار العمل….

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