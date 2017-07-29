نص رسالة أمير قطر الأسبق إلى الملك المؤسس يطلب فيها العون - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، نشر رسالة أمير قطر السابق، عبدالله بن قاسم آل ثاني (حاكم قطر في الفترة من 1331هـ إلى 1368هـ)، بعث بها إلى الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله- يطلب فيها المساعدة.

ويستنجد الشيخ آل ثاني في رسالته قائلا: ” وصانا الوالد الشيخ محمد بن ناصر ببعض الكلام ليبلغكم إياه من الرأس، وتعرف سلّمك الله أني ما عاد لي عضد أو ذخر إلا الله ثم جلالتكم في جميع الحالات ” .

وفيما يلي نورد نص رسالة الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني إلى الملك عبد العزيز في 8 جمادى الأولى 1339هـ/1920م:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله بن قاسم آل ثاني إلى جناب الأجل الأمجد الأفخم حميد الشيم سنيّ الهمم الهمّام المكرم المعظم أمير المؤمنين عبدالعزيز بن الإمام المبجّل عبدالرحمن الفيصل المحترم، حرسه الله تعالى وتولاّه ووفقه لما يحبه ويرضاه.

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزيل برّه وهباته، والسؤال عن عزيز حالكم على الدوام، دمتم بحال العز والإقبال وبلوغ الآمال. وقد سبق إلى جلالتكم منا كتب أرجو أنها وصلتكم وأنتم بوافر السرور، ثم أدام الله وجودك لا بد أوصينا الوالد الشيخ محمد بن ناصر ببعض الكلام ليبلغكم إياه من الرأس، وتعرف سلّمك الله أني ما عاد لي عضد أو ذخر إلا الله ثم جلالتكم في جميع الحالات.

هذا ما لزم. ومهما يبدُ من لازم نصبح ممنونين. ويبلغ سلامنا الوالد المبجّل وكافة المشايخ الأشبال الفخام والإخوة الكرام. ومنا الأولاد يسلمون عليكم ودم سالمًا محروسًا ” .