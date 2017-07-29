" الثقافة والإعلام " توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقعت وزارة الثقافة و الإعلام اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية، ومثل الوزارة الدكتور جبريل بن حسن العريشي، وكيل الوزارة، المساعد للإعلام الخارجي.

تمثلت الاتفاقية بالبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين لثلاث سنوات قادمة بدءا من العام الحالي، وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة التي بدأت أعمالها الخميس الماضي الموافق ٢٧ يوليو ٢٠١٧ بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية).