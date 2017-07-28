خروج سكان العوامية من البلدة تحت تأمين وحراسة كاملة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أمنت الجهات الأمنية بمحافظة القطيف خروج المواطنين الراغبين بمغادرة بلدة العوامية، عبر عدة طرق محددة، بالتنسيق لتأمين خروج سكان كل حي من المنفذ الأقرب لهم.

وكان عدد من المواطنين في العوامية قد تواصلوا اليوم الجمعة مع لجنة ” تواصل العوامية ” وأبدوا رغبتهم في الخروج من البلدة، بعد اختباء العناصر الإرهابية وسط الأُسَر والعائلات لمحاولة استخدامهم كدروع بشرية، وطلبوا التنسيق مع الجهات الأمنية لتؤمن خروجهم.

ونسقت لجنة ” تواصل ” مع الجهات الأمنية التي أمنت أكثر من مخرج، لتتمكن العائلات من الخروج ومغادرة العوامية بسلام، في ظل حماية وتغطية رجال الأمن للسكان الذين يخرجون من البلدة؛ حتى يتسنى لرجال الأمن إتمام مهامهم التطهيرية على أكمل وجه من الإرهابيين.

وأعلنت لجنة تواصل اليوم عن إمكانية خروج الأهالي قبل الساعة الرابعة عصرًا، مع ضرورة التقيد بالخروج عبر طريق السجن من نقطة التفتيش الأمنية، وعدم التوجه جهة ” المسورة ” أو محيطها.

وأوصت الجهات الأمنية بعدم سلك طريق المصرف ” السد ” الذي يؤدي لاتجاه بلدة القديح، والخروج بالسيارات الشخصية، ورفع علم ” راية ” بيضاء اللون كعلامة للجهات الرسمية بأن السيارة التي تسير ضمن تنسيق عملية الخروج، بناءً على توجيهات الجهات الرسمية.