العثور على جثمان امرأة تحت شجرة بمنطقة صحراوية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عثر مخفر أشيقر شمال محافظة شقراء؛ على جثمان امرأة متوفاة في منطقة صحراوية، بعد تلقيه بلاغًا من أحد رعاة الإبل، يفيد بعثوره على جثة مجهولة تحت شجرة غرب طريق المستوي.

البداية كانت بعثور وافد يعمل راعيًا للإبل، على جثة امرأة تحت شجرة أثناء وجوده في منطقة صحراوية في أحد الأودية الوعرة شمال مركز أشيقر، وأبلغ المخفر فتوجهت فرقة أمنية للموقع.

وكان الجثمان قد بدأ في التحلل، ويبدو أن وفاة المرأة كانت طبيعية ناتجة عن العطش، وأودعت الجثة ثلاجة مستشفى شقراء العام، وأُبْلِغَت الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات الوفاة.