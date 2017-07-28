بالفيديو.. مغردون يحتفون بصاحب مركبة ساعد الشرطة في إيقاف سيارة مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمطاردة قوية بين سيارات الشرطة ومركبة مخالفة، انتهت بتضييق الخناق على قائد لامركبة المخالفة ولم يجد مفرا.

وبحسب الفيديو المتداول ، ساعد صاحب مركبة من نوع ” بكب نيسان ” ؛ مع دوريات الأمن بمحافظة الخُبر في إيقاف المركبة المخالفة.

وطالب النشطاء بتكريم صاحب السيارة بيكب نيسان، نظيرا لشجاعته ووقوفه بجانب رجال الأمن .

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد كشفت عن تفاصيل الفيديو المتداوَل في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر محاولة إحدى دوريات الأمن إيقاف مركبة، رفض قائدها الاستجابة والوقوف.

وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، إنه في وقت سابق لاحظت إحدى دوريات الأمن بمحافظة الخُبر أثناء قيامها بعملها مركبة مشتبهًا فيها، وأثناء استيقافها للتأكد منها رفض قائدها الوقوف، وتوجه إلى مكان غير معلوم.

وأضاف: ” تم التعميم على المركبة، وفي وقت وجيز تمكنت فرق دوريات الأمن من ملاحظة المركبة، وبمحاولة استيقافها رفض قائدها الوقوف، وقام بالهرب والاصطدام بإحدى المركبات المارة، وتحصن مع مرافقَين اثنَين كانا بالمركبة بمنزل استنجد صاحبه برجال الأمن للقبض عليهم، وتبيَّن أنهم ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر ” .

وأشار إلى أنه من خلال تفتيشهم عُثر بحوزتهم على سلاح ناري ومادة يُشتبه أن تكون مخدرة؛ فجرى استكمال الإجراءات الأولية بحقهم، وبعثهم لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.