⁠⁠⁠⁠⁠سكان العوامية يحبطون مخططات الإرهابيين بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أفشل سكان بلدة العوامية بالقطيف؛ خطط وتدابير العصابات الإرهابية، إذ تواصلوا اليوم الجمعة مع الجهات الأمنية لتأمين خروجهم من البلدة، بعد أن ضاقوا ذرعًا من تصرفات الإرهابيين الدنيئة الذين يتعمدون الاختباء بين الأُسَر والعائلات بهدف استغلالهم كدروع بشرية.

وواجه السكان تلك المخططات بالرفض والمغادرة؛ حتى يتسنى لرجال الأمن إتمام مهامهم التطهيرية على أكمل وجه.

وفور خروج الأهالي دعت محافظة القطيف عموم أهالي الأحياء المجاورة لحي المسورة والراغبين في السكن خارج بلدة العوامية إلى التوجه لمقر المحافظة صباح غد السبت، حاملين معهم ما يُثبت مقر السكن.

وأشارت المحافظة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد توجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، التي دعا فيها لبذل كل ما من شأنه ضمان سلامة أرواح الأهالي، وتوفير سبل الراحة لهم، أسوة بمواطني المدن الأخرى.