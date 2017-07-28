بالفيديو.. باحث تاريخي: لا تسخر ولا تتندر من وطنك - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

انتقد عيد اليحيى، الباحث التاريخي في الجزيرة العربية ومعد برنامج ” على خطى العرب ” ، سخرية البعض من وطنهم عندما يسافرون للخارج، مؤكدًا أن للوطن أفضالاً على الجميع.

ووجه ” اليحيى ” نصيحته للمواطنين في مقطع فيديو قائلاً: ” لا تسخر من وطنك، لا تتندر من وطنك ” . وقبّل شجرة طلح ثم أعقب: ” هذه الطلحة أهم من أي مكان في العالم.. لولا الله ثم وطنك لما سافرت ولما ارتديت اللباس الفاخر، ولا استأجرت فيلا غالية وسيارة حديثة ” .