 بالفيديو.. باحث تاريخي: لا تسخر ولا تتندر من وطنك - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. باحث تاريخي: لا تسخر ولا تتندر من وطنك

بالفيديو.. باحث تاريخي: لا تسخر ولا تتندر من وطنك
علي القحطاني(صدى):

انتقد عيد اليحيى، الباحث التاريخي في الجزيرة العربية ومعد برنامج ” على خطى العرب ” ، سخرية البعض من وطنهم عندما يسافرون للخارج، مؤكدًا أن للوطن أفضالاً على الجميع.

ووجه ” اليحيى ” نصيحته للمواطنين في مقطع فيديو قائلاً: ” لا تسخر من وطنك، لا تتندر من وطنك ” . وقبّل شجرة طلح ثم أعقب: ” هذه الطلحة أهم من أي مكان في العالم.. لولا الله ثم وطنك لما سافرت ولما ارتديت اللباس الفاخر، ولا استأجرت فيلا غالية وسيارة حديثة ” .

 


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