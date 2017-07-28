الاحتلال الإسرائيلي يزيل البوابات الإلكترونية من أمام المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أزال الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، البوابات الإلكترونية، من أمام المسجد الأقصى، التي أثارت موجة غضب عربية وإسلامية، وصلى الفلسطينيون اليوم صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أنها تبلغت رسميا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح كل أبواب المسجد الأقصى ورفع القيود العمرية.

وذكرت الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت من هم دون الخمسين عاما من الرجال فيما سمحت للنساء والشيوخ بالدخول للصلاة في الأقصى.

واعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

وامتنع الفلسطينيون منذ أسبوعين عن دخول المسجد الأقصى احتجاجا على تركيب بوابات إلكترونية على أبوابه واستمروا في تظاهراتهم حتى أجبروا السلطات الإسرائيلية على إزالة تلك البوابات.