⁠⁠⁠⁠⁠السماح للشركات بالحصول على موافقة فورية لأسمائها التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، تمكين الوزارة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من الحصول إلكترونيًا على الموافقة الفورية لأسمائها التجارية.

وقال ” الحسين ” في تصريحاتٍ له اليوم الجمعة، إن الخدمة متوفرة من خلال عقود التأسيس للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما أنها متاحة في صفحة الاسم التجاري ضمن بنود عقود تأسيس الشركات الإلكترونية.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار أصحاب الشركات؛ إلى تجنب الأسماء غير العربية، والأسماء ذات الدلالة الدينية، والأسماء غير اللائقة، أو تلك المرتبطة بفعاليات، أو مناسبات، أو الأسماء الشخصية، والعائلية.