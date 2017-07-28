قصة تبني رئيس كوريا الجنوبية للكلب " توري " - صحيفة صدى الالكترونية

قصة تبني رئيس كوريا الجنوبية للكلب ” توري “
أوفى رئيس كوريا الجنوبية، ” مون جاي إن ” ، بوعده الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية، بتبني كلب أنقذته السلطات قبل عامين من عملية ذبح.
الكلب ينتمي إلى سلالة مختلطة، ويبلغ من العمر 4 سنوات، ويدعى ” توري ” ، وحصلت السلطات عليه من رجل معروف عنه استدراج الكلاب المفقودة، وذبحها وأكلها.
وتأتي مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي وفقًا لبيان أصدره مكتب ” مون جاي إن ” ؛ لرفع الوعي بمشكلة زيادة عدد الحيوانات المفقودة، والمهجورة. وينضم توري إلى اثنين من الحيوانات الأخرى الأليفة الخاصة بالرئيس في البيت الأزرق، وهما الكلب ” مارو ” والقطة ” جينج جينج ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30704 ] نشر منذ 1 ساعة
مايحتاج تحلف ,, وافي وافي ,,
نهار السلام[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة
الكلاب على اشكالها تقع ، ، ،
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 57 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15771 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه