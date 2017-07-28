 قصة تبني رئيس كوريا الجنوبية للكلب " توري " - صحيفة صدى الالكترونية

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قصة تبني رئيس كوريا الجنوبية للكلب ” توري “

قصة تبني رئيس كوريا الجنوبية للكلب ” توري “
نورة الشهري(صدى):

أوفى رئيس كوريا الجنوبية، ” مون جاي إن ” ، بوعده الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية، بتبني كلب أنقذته السلطات قبل عامين من عملية ذبح.

الكلب ينتمي إلى سلالة مختلطة، ويبلغ من العمر 4 سنوات، ويدعى ” توري ” ، وحصلت السلطات عليه من رجل معروف عنه استدراج الكلاب المفقودة، وذبحها وأكلها.

وتأتي مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي وفقًا لبيان أصدره مكتب ” مون جاي إن ” ؛ لرفع الوعي بمشكلة زيادة عدد الحيوانات المفقودة، والمهجورة. وينضم توري إلى اثنين من الحيوانات الأخرى الأليفة الخاصة بالرئيس في البيت الأزرق، وهما الكلب ” مارو ” والقطة ” جينج جينج ” .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30704 ] نشر منذ 1 ساعة

مايحتاج تحلف ,, وافي وافي ,,

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة

الكلاب على اشكالها تقع ، ، ،

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