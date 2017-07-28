منفذ هجوم الطعن في " هامبورج " من مواليد الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعلنت الشرطة الألمانية أن مرتكب الاعتداء بالسكين اليوم الجمعة فى هامبورج؛ شاب 26 سنة، من مواليد الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل الشرطة الألمانية على تحديد جنسية الشاب، وقدمت حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء الذى وقع فى سوبر ماركت، وأوضحت أنه بالإضافة إلى الشخص الذى قُتِلَ؛ أصيب 6 آخرين بجروح، بعضهم في حالة خطرة.

كان شخصٌ قد قُتِلَ وأصيب الـ6 الآخرين في هجوم بسكين في متجر بالمدينة الواقعة شمالي ألمانيا اليوم الجمعة، واعتقلت الشرطة منفذ الهجوم، ولكنها دعت المواطنين إلى البقاء بعيدًا عن المنطقة.