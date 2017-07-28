علماء يتوصلون لمراحل متقدمة من تشخيص " الاكتئاب " - صحيفة صدى الالكترونية

علماء يتوصلون لمراحل متقدمة من تشخيص ” الاكتئاب “
مع وصول معدلات الانتحار فى الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوياتها فى 30 عامًا فقط؛ اكتسب العلماء صورة تشخيصية أكثر دقة لماهية ” الاكتئاب ” ، ليس كمرض متجانس، ولكن لعشرات الأمراض المختلفة، بل واقتربوا لمعرفة ما يصلح لكل نوع من تلك الأمراض.
اتفق الخبراء على أن المرض بحاجة إلى طرق أسرع ليشعروا بإنجاز دون الانتظار لأربعة أو ثمانية أسابيع حتى تعمل مضادات الاكتئاب.
وفى تقرير مطول لها عن الاكتئاب؛ أصدرت مجلة ” تايم ” الأمريكية عددها الأخير بعنوان الغلاف ” أمل جديد للاكتئاب ” ، وقالت إنه رغم عدم حدوث إنجاز كبير فى أدوية علاج الاكتئاب منذ ما يقرب من 3 عقود، إلا أن هناك عددًا من العوامل التى يمكن أن تغير هذا الواقع.
وكان التطور الأهم هو إعادة اكتشاف عقار واعد لكنه محفوف بالمخاطر يسمى ” كاتماين ” يصيب مرضى الاكتئاب بالهلوسة، لكن لديه القدرة على تخفيف الاكتئاب وبشكل سريع.
ويختبر الباحثون عقاقير تستهدف كل الجذور البيولوجية المحتملة للاكتئاب، ومنها الالتهاب المزمن، فضلاً عن تقديم الثورة فى علم الجينات وعودًا بمعالجة الاكتئاب.
دراسة مهمة ظهرت في 2016، كشفت وجود 15 منطقة مختلفة للجين البشرى مرتبطة بتطور الاكتئاب، وفهم ما تفعله جينات الاكتئاب فى الجسم يسهل على العلماء إيجاد العقاقير الجديدة التى يكون لها الأثر المغاير.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 1 ساعة
بالعكس بعض البشر يبحثون عنه
ما يرتاحون إلاّ اذا يحسون بالاكتئاب
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 1 ساعة
بالعكس بعض البشر يبحثون عنه
ما يرتاحون إلاّ اذا يحسون بالاكتئاب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30704 ] نشر منذ 1 ساعة
من المفترض ان الشباب يقتلوا وقت فراغهم في الأعمال , أي اعمال مشروعه ,,
,, وإذا حصل هذا مع أداء الصلوات في وقتها ،، اجزم واكاد اقسم ، لايكون هناك اي إكتآب ولا يحتاج لمضادات تؤثر على صحته العقليه والبدنيه مستقبلاً ،،،
,, بعد ان يدمن عليها ولا يستغني عن تناولها ، حتى لو يبي يروح الحمام ( يكرم القارئ ) لايستطيع ان يتحرك او يقاوم اي مرض الا بأخذ العقاقير المضاده ,,
,, لأنه خلاص اندمرت عنده جنود المقاومه وخلاياها اللتي اوجدها الله سبحانه ، في الجسم ,,
,, اسأل الله السلامه لنا وللجميع ,, آمين ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 1 ساعة
صَح إلسانك اخوي ابو محمد وعسى ربي يطول عمرك .
ومالي كلام بعد كلامك .
alfahd42[ عدد التعليقات: 9218 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفي كل مريض
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 1 ساعة
حيا الله اخوي الفهد اسفرَت و انوَرَت .
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وينك غايب اليوم .❓
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13613 ] نشر منذ 18 دقيقة
الإنسان ما راح يشعر بالسعاده والراحه النفسيه إلا بالقرب من الله تعالى والله فعلاً من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد سبحانه !! ❤️