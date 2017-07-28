الأمير فيصل بن خالد يشيد يجهود خادم الحرمين تجاه الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التي بذلها خلال الأيام الماضية لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين، وعدم منعهم من أداء فرائضهم وعباداتهم.

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أن جهود خادم الحرمين الشريفين كان لها الأثر البالغ، تقديرًا للمكانة التي يحظى بها -أيده الله- دوليا ومواقفه الصادقة، وسعيه الدؤوب لنشر الأمن والاستقرار عالميا.

وأكد أن قضية فلسطين حاضرة في وجدان قيادة المملكة العربية السعودية منذ الأزل بوصفها قضية كل العرب والمسلمين في العالم، لما للمسجد الأقصى من مكانة دينية عميقة ورباط الدم والأخوة الإسلامية مع الشعب الفلسطيني الشقيق .