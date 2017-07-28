جالطة سراي يقترب من ضم فجولي وفرناندو - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اقترب فريق جالطة سراي التركي، من التعاقد مع مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، الجزائري سفيان فجولي، ولاعب الوسط البرازيلي فرناندو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت مصادر مقربة أن اللاعبين سيصلان إلى أسطنبول الإثنين على أبعد تقدير للخضوع الى الفحص الطبي الروتيني قبل الالتحاق بمعسكر تدريبات الفريق في النمسا.

وبلغت قيمة الصفقتين 5,25 مليون يورو لفرناندو و4,5 مليون يورو لفغولي بحسب المصدر ذاته.

ويواصل النادي التركي تعزيز صفوفه على الرغم من خروجه المبكر من الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي ” يوروبا ليغ ” على يد فريق اوسسوندس السويدي الاسبوع الماضي.