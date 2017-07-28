رئيس الشيشان: مستعد للاستقالة والتطوع لحماية " الأقصى " - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، عن للاستقالة من منصبه، وقضاء ما تبقى من حياته في ” حماية ” المسجد الأقصى.

وكتب ” قاديروف ” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى ” تيلجرام ” : ” مستعد للاستقالة، والتطوع لآخر حياتي في المنظمات التي تتكفل بحماية المسجد الأقصى ” .

وردت الرئاسة الروسية على هذه التصريحات على لسان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الذي قال إن الكرملين لم يتسلم طلبا من الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف لترك منصبه، ولا يجوز تقييم تصريحاته عن استعداده لترك منصبه والذهاب لحراسة المسجد الأقصى على أنها إعلان لترك عمله.

وأوضح ” بيسكوف ” : ” إن ذلك على الأرجح دليل على الأهمية التي يعطيها قاديروف للإسلام، وحقوق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية ” .

كان آلاف المصلين قد دخلوا المسجد الأقصى أمس الخميس، ورفعوا العلم الفلسطيني على المسجد، بعد أن اضطرت القوات الإسرائيلية إلى فتح باب ” حطة ” الذي أدى استمرار إغلاقه إلى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات المسجد، رافضين الدخول إلا بفتحه.