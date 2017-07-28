بالصور.. شيخ الأزهر معتمرا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أدى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مناسك العمرة بين المعتمرين، رافضًا الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الزوار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره أثناء تأدية المناسك.

وكان الدكتور الطيب وصل إلى جدة يوم الثلاثاء الماضي، عقب ترأسه جلسة لهيئة كبار العلماء عن الأقصى.