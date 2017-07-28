 بالصور.. شيخ الأزهر معتمرا - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. شيخ الأزهر معتمرا

بالصور.. شيخ الأزهر معتمرا
نايف السالم(صدى):

أدى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مناسك العمرة بين المعتمرين، رافضًا الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الزوار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره أثناء تأدية المناسك.

وكان الدكتور الطيب وصل إلى جدة يوم الثلاثاء الماضي، عقب ترأسه جلسة لهيئة كبار العلماء عن الأقصى.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30704 ] نشر منذ 1 ساعة

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ,,

[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 3 دقائق

تقبل الله منا ومنكم يافضيلة الامام الاكبر وحفظ الله الازهر منبرا للاسلام الوسطى ومنارة للمسلمين فى العالم اجمع

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