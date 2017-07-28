 بالفيديو.. وافد يتنكر في زي نسائي بمتنزه عام - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. وافد يتنكر في زي نسائي بمتنزه عام

بالفيديو.. وافد يتنكر في زي نسائي بمتنزه عام
سالم المطيري(صدى):

تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ من القبض على وافد آسيوي، تنكر في زي نسائي بأحد متنزهات ” بريدة ” ، بعد بلاغ من مواطن لدورية الهيئة.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط الوافد وهو متنكر بزي نسائي، وأشار بعضهم إلى أنه لجأ إلى هذه الحيلة للقاء فتاة من نفس جنسيته في المتنزه الذي يحظر دخول العزاب إليه.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30704 ] نشر منذ 1 ساعة

ادبوه وعلى بلاده سفروه ,,

[ عدد التعليقات: 9218 ] نشر منذ 1 ساعة

لازم ياخذ عقابه قبل طرده

[ عدد التعليقات: 1872 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجزاهم بالخير رجال الهيئة

[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 60 دقيقة

يباله االعم معيض بالخيزرانه .وبعدين رحلوه لخوانه .

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