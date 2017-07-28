بالفيديو.. وافد يتنكر في زي نسائي بمتنزه عام - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ من القبض على وافد آسيوي، تنكر في زي نسائي بأحد متنزهات ” بريدة ” ، بعد بلاغ من مواطن لدورية الهيئة.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط الوافد وهو متنكر بزي نسائي، وأشار بعضهم إلى أنه لجأ إلى هذه الحيلة للقاء فتاة من نفس جنسيته في المتنزه الذي يحظر دخول العزاب إليه.