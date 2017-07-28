بالفيديو.. وافد يتنكر في زي نسائي بمتنزه عام - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وافد يتنكر في زي نسائي بمتنزه عام
تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ من القبض على وافد آسيوي، تنكر في زي نسائي بأحد متنزهات ” بريدة ” ، بعد بلاغ من مواطن لدورية الهيئة.
وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط الوافد وهو متنكر بزي نسائي، وأشار بعضهم إلى أنه لجأ إلى هذه الحيلة للقاء فتاة من نفس جنسيته في المتنزه الذي يحظر دخول العزاب إليه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30704 ] نشر منذ 1 ساعة
ادبوه وعلى بلاده سفروه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 9218 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم ياخذ عقابه قبل طرده
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1872 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاهم بالخير رجال الهيئة
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17926 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وخويته
وش وضعها🤔
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 60 دقيقة
يباله االعم معيض بالخيزرانه .وبعدين رحلوه لخوانه .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15771 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله المستعان