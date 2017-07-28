استمرار الرياح السطحية والأتربة حتى السبت - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر؛ استمرار نشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بعدد من مناطق المملكة حتى غد السبت.

ومن المقرر وفقًا للتوقعات أن تستمر هذه الحالة على أجزاء واسعة من مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، ومنطقة الجوف، حتى السابعة من صباح غد السبت، مع استمرار تشكيلات السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار على منطقة المدينة المنورة حتى منتصف الليل.