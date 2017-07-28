جوميز: الوقت مبكر للحكم على اللاعبين الأجانب بالنصر وأعدكم بالعمل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال البرازيلي ريكاردو جوميز، المدير الفني لنادي النصر، إنه لا يزال جديدًا على الفريق، ويبحث عن الإيجابيات والسلبيات قبل بداية الموسم الرياضي المقبل 2017/ 2048، وأن أهم ما حصل عليه في البطولة العربية هو معرفة اللاعبين، والوقوف على مستواهم، موضّحًا: ” أنا أعد فقط بالعمل.. واللاعبين الأجانب انضموا للفريق في وقت متأخر، لذلك فالوقت مبكر للحكم عليهم ” .

وأضاف “جوميز” في مؤتمر صحفي عقده قبل مواجهة الزمالك المصري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة: ” حضرنا جيدًا للفريق منذ وصولنا، ولكن كان ينقصنا معرفة اللاعبين عن قرب من المباريات، وهذا من إيجابيات البطولة بالنسبة لنا.. والاستعداد للموسم يتطلب مشاركة أكبر عدد من اللاعبين لمعرفة إمكانياتهم ” .

وأوضح ” جوميز ” : ” مباراة الزمالك سنلعبها لمواصلة التحضير للموسم الجديد، وسنحرص على تحسين صورة الفريق، والمباراة الأولى كانت عادية، أما الثانية فواجهنا فيها صعوبات كثيرة، ومن خلال هذه الصعوبات سنبني طريقة العمل بعد التعرف على اللاعبين وعلى طرق لعبهم، إذ نريد فريقًا طموحًا وقويًا ” .

وتابع المدير الفني للنصر: ” المشكلة في المباريات لم تكن مشكلة لياقة، إذ أن هناك لاعبين تدربوا معنا أيام كثيرة، وآخرين تدربوا 10 أيام فقط، ولاعبين أقل مثل لاعبي المنتخب والأجانب، فكل لاعب مستواه اللياقي يختلف ” .