⁠⁠⁠⁠⁠الخثلان يروي ما قاله والد الشيخ عبد الله الجبرين عند دفنه - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

روى عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ الدكتور سعد الخثلان موقفًا مؤثرًا، حدث عند دفن الشيخ عبدالله الجبرين، اليوم الجمعة.

وقال الخثلان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : موقف مؤثر أثناء تشييع جنازة العلامة عبدالله الجبرين، ‏لما فُرغ من دفنه وقف والده ذو الـ 90 عامًا على القبر، وقال: اللهم إني راضٍ عن ابني فارضَ عنه.

وكان الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين عضو الرئاسة العامة للإفتاء، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الخميس، وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الجمعة، بجامع الراجحي بمدينة الرياض.