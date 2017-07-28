براين رويز يحصل على إذن " سبورتنج لشبونة " للتفاوض مع الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حصل اللاعب الدولي الكوستاريكي براين رويز، على الضوء الأخضر من إدارة ناديه سبورتنج لشبونة البرتغالي، للتفاوض مع الأندية الراغبة بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لعدم حاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت مصادر أن ” رويز ” مطلوب في النادي الأهلي، وذلك بعد صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب التشيلي جونيور فيرنانديز، نظير المبالغة في القيمة المالية بطلبه ضعف المبلغ المعروض 4 مرات، وجاءت توصية من المدير الفني للفريق سيرجي ريبروف بضرورة ضم اللاعب الكوستاريكي، لتعزيز صفوف الملكي قبل انطلاق الموسم الرياضي 2017/ 2018.

واستبعد ” جورجي جيسوس ” ، مدرب سبورتنج لشبونة، بارين رويز من قائمة الفريق البرتغالي للموسم الجديد، ولن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة في اللقاءات الودية، ما جعل إدارة بورتو تمنح اللاعب الضوء الأخضر للتفاوض مع الأندية الراغبة بضمه.

ومن المتوقع توضيح رغبة إدارة الملكي برئاسة الأمير فهد بن خالد حال قررت ضم النجم الكوستاريكي من عدمه، وسط بحث الأهلي عن تعزيز صفوف فريقه واستغلال قرار الاتحاد الجديد الذي يسمح للأندية بالتعاقد مع 6 لاعبين أجانب، على أن يشاركوا جميعًا في المسابقات المحلية، فيما يشارك 4 منهم في دوري أبطال آسيا.

ويخوض الأهلي مباراته الآسيوية ضمن دور الثمانية أمام بيروتزي الإيراني، ويسعى من خلال المواجهة الوصول للدور القادم، والسعي وراء تحقيق حلم التتويج بلقب القارة الصفراء.