بالفيديو.. مواطن يوجه نقدا لوزير الإسكان: لم تقدموا لي شيئا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قدم أحد المواطنين نقدا لأداء وزارة الإسكان ، بحضور وزيرها ماجد الحقيل، مشيرا إلى أنها لم تقدم شيئًا على صعيد حل أزمة السكن، خاصة بعد تحويل القروض إلى البنوك بدلًا من الصندوق العقاري.

وقال المواطن في حديثه للوزير: لماذا تجبر الوزارة المواطنين على البنوك؛ ما يجعلها هي المتحكمة بالقروض؟! ليرد الوزير: هل تعتقد أن الوزارة لم تقدم شيئًا؟ ليرد المواطن: لا لم تقدم أي شيء.

وأضاف المواطن: أين أذهب عندما تعطيني الوزارة شقة مكونة من غرفتين ومطبخ وحمام وبقسط 3000 ريال ولمدة 15 عامًا وعندي 10 أطفال، مبينًا في ختام حديثه بأن الدولة وفرت الكثير والكثير.

وقال المواطن: أنا اتجهت لوزارة الإسكان للحصول على المسكن فلماذا يتم تحويلي إلى البنك؟! مضيفًا أن ” الوزارة توفر لي السكن وأنا ألتزم بالأقساط، لكن ما حدث أنه تم توجيهي إلى البنك للحصول على القرض وأتحمل الفائدة ” .