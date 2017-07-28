⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. فتيات متطوعات ينظفن حديقة عامة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تطوع عدد من الفتيات لتنظيف إحدى الحدائق العامة الواقعة في أحد أحياء غرب مدينة الرياض من المخلفات التي تركها المتنزهون الذين لم يلتزموا بآداب النظافة العامة.

وأظهر مقطع فيديو متداول الفتيات وهن يبادرن لإزالة القمامة التي تركها زوار الحديقة ويجمعنها في المكان المخصص لها.

وأشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي بمبادرة الفتيات، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لهن، متمنين أن تعمم المبادرة في جميع الحدائق.