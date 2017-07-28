بدء محاكمة فتاتين قتلا أخ زعيم كوريا الشمالية في أكتوبر - صحيفة صدى الالكترونية

بيونغيانغ(صدى):

أعلنت المحكمة العليا الماليزية، أن المتهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية بماليزيا في 13 فبراير الماضي؛ ستحاكمان في أكتوبر المقبل.

وتواجه كل من الإندونيسية ” ستي عائشة ” 25 سنة، والفيتنامية ” دوان تي هوانج ” 28 سنة تهمة رشق غاز الأعصاب الفتاك ” في إكس ” على وجه ” كيم جونج– نام ” أثناء انتظاره للصعود إلى طائرة في مطار كوالالمبور الدولى، وتكون عقوبة الإعدام بانتظارهما حال الإدانة، رغم نفيهما جريمة القتل، وأشارتا إلى تم خداعهما للاعتقاد بأنهما تشاركان في برنامج لتلفزيون الواقع.

واقتيدت المتهمتان وكانتا مكبلتا اليدين، وترتديان سترتي وقاية تحت حراسة مشددة أمام المحكمة العليا في شاه عالم، القريبة من المطار في محيط كوالالمبور.

من جانبه؛ قال رئيس المحكمة القاضي عزمي عارفين، إن المحاكمة ستبدأ في 2 أكتوبر، وستستمر لمدة 23 يومًا. ومن المقرر الاستماع إلى 30 أو 40 شاهدًا خلال المحاكمة.

وتتهم كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بالوقوف وراء عملية قتل ” كيم جونج– نام ” ، الذي كان ينتقد بشدة نظام كوريا الشمالية من منفاه، وهو ما تنفيه ” بيونج يانج ” باستمرار.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المطار في 13 فبراير؛ اقتراب المتهمتين من الضحية، ومسحن وجهه بقطعة قماش، ليفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى. وعُثِرَ على آثار غاز الأعصاب الفتاك ” في إكس ” على وجه ” كيم جونج– نام ” ، والذى يُعَد من أسلحة الدمار الشامل.

ولا تزال الشرطة الماليزية تبحث عن 4 كوريين شماليين يشتبه بأنهم شاركوا في مخطط الاغتيال، إذ يعتقد أنهم عادوا إلى بيونج يانج مباشرة بعد العملية.