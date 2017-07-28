وصول موظفي بعثة الحج العراقية عبر منفذ جديدة عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

وصل إلى منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية اليوم 82 موظفا من موظفي بعثة الحج العراقية تقلهم 8 باصات .

وأوضح مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف والمشرف على أعمال الحج بالمنفذ، العميد عبدالله بن عبدالرحمن الأحمد، أن المنفذ استقبل عددا من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية، يمثلون البعثة الإدارية لشؤون الحجيج العراقيين، مشيرا إلى أنه قدمت لهم أفضل الخدمات والتسهيلات بوقت وجيز، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى .

وقُدم لموظفي البعثة العراقية أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي المجهز بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم.

كما زود المنفذ بإسعافات عالية التجهيز، فيما تعمل هذه المرافق على مدار الساعة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة الذي يحرص على توفير الخدمات لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر البري في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – اللذين يحرصان على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين .