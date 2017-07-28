فرنسا تٌغلق مركز توعية ضد التطرف - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

بعد أن أثار جدلا كبيرا منذ افتتاحه، قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، بإغلاق مركز توعية ضد التطرف كان الأول من نوعه، منذ افتتاحه بصفة تجريبية في سبتمبر 2016.

وأكد الوزير في بيان أن ” تجربة مركز الاستقبال المفتوح الذي يعمل على أساس تطوعي، لم تكن ناجحة وأثبتت محدوديتها. لذلك قررت الحكومة أن توقف عمل هذا المركز في بونتورني، في منطقة بومون-أن-فيرون ” ، غرب البلاد.

وكان المركز الذي افتتح في سبتمبر 2016 بصفة تجريبية كان قادرا على استقبال 25 شخصا، إلا أنه بات فارغا منذ فبراير.

ولفت كولومب الى أن المركز لم يستقبل سوى تسعة أشخاص منذ افتتاحه، ولم ينهِ أي منهم برنامج التوعية ضد التطرف .

ورأى الوزير أن إغلاق المركز لا يعني ” التخلي عن سياسة رعاية الأشخاص القريبين من التحول الى التطرف، عبر برامج ملائمة ” ، مضيفا أن ” الحكومة ستدرس احتمال افتتاح مرافق صغيرة”، لتطوير حلول بديلة عن الحجز، من دون تقديم تفاصيل إضافية.