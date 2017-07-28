⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. بائع يتحدى عاصفة ثلجية ويقف وحيدا يحمي عربته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. بائع يتحدى عاصفة ثلجية ويقف وحيدا يحمي عربته
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لبائع يتحدى العاصفة الثلجية ليحمي مصدر رزقه الوحيد، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن.
وأظهر الفيديو المتداول لحظة هبوب العاصفة الشديدة في إحدى المدن الروسية وارتفاع أصوات الصراخ وسيطرة الهلع على المارة الذين هربوا بكل ما أوتوا من قوة من الموجة، إلا أن البائع ظل يحرس عربته لكن كانت الرياح أشد مما يتوقع فأوقعتها.
حصاد الطقس👇
ما تقولون في هذا البائع؟ عاصفة وصراخ وهروب جماعي، وبقي هو يحمي عربته التي يبدو أنها كانت مصدر رزقه الوحيد،لكن النهاية كانت مؤلمة pic.twitter.com/DqkwQFhEfc
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) July 28, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30682 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشرد ياغبي شوف لك مأوى مثل غيرك ،،
،، قوة الله ماتنّطح ،،
نهار السلام[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 1 ساعة
حشرتهم العاصفه بالقبو . .
هذي حشرة الدنيا . . بعد ماشفتوا حشرة الاخره ، ، ، نسال الله السلامه !
والله كل من انعم الله عليه بنعمة الاسلام لهو في حظ سعيد