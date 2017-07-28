 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. بائع يتحدى عاصفة ثلجية ويقف وحيدا يحمي عربته - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 28

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. بائع يتحدى عاصفة ثلجية ويقف وحيدا يحمي عربته

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. بائع يتحدى عاصفة ثلجية ويقف وحيدا يحمي عربته

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. بائع يتحدى عاصفة ثلجية ويقف وحيدا يحمي عربته
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لبائع يتحدى العاصفة الثلجية ليحمي مصدر رزقه الوحيد، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة هبوب العاصفة الشديدة في إحدى المدن الروسية وارتفاع أصوات الصراخ وسيطرة الهلع على المارة الذين هربوا بكل ما أوتوا من قوة من الموجة، إلا أن البائع ظل يحرس عربته لكن كانت الرياح أشد مما يتوقع فأوقعتها.

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30682 ] نشر منذ 2 ساعتين

اشرد ياغبي شوف لك مأوى مثل غيرك ،،

،، قوة الله ماتنّطح ،،

[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 1 ساعة

حشرتهم العاصفه بالقبو . .
هذي حشرة الدنيا . . بعد ماشفتوا حشرة الاخره ، ، ، نسال الله السلامه !
والله كل من انعم الله عليه بنعمة الاسلام لهو في حظ سعيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *