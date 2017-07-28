⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. بائع يتحدى عاصفة ثلجية ويقف وحيدا يحمي عربته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لبائع يتحدى العاصفة الثلجية ليحمي مصدر رزقه الوحيد، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة هبوب العاصفة الشديدة في إحدى المدن الروسية وارتفاع أصوات الصراخ وسيطرة الهلع على المارة الذين هربوا بكل ما أوتوا من قوة من الموجة، إلا أن البائع ظل يحرس عربته لكن كانت الرياح أشد مما يتوقع فأوقعتها.