توقعات بتفوق " سامسونج " على " أبل " في الأرباح - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت ” سامسونج ” عن نتائج أعمالها الفصلية في الربع الثاني من 2017، وسط توقعات بتفوقها على منافستها الأمريكية ” أبل AAPL.O ” .

وحققت ” سامسونج ” إيرادات قدرها 61 تريليون وون كوري جنوبي بما يعادل 54.8 مليار دولار تقريبًا، وأرباحًا بمقدار 14 تريليون وون ” حوالي 12.6 مليار دولار ” خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يونيو.

ومن المنتظر أن تعلن ” أبل ” الأسبوع المقبل عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثاني، وسط توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 44.9 مليار دولار، وأرباح تشغيلية بحوالي 10.5 مليار دولار.

ويرجح محللون استمرار زخم الطلب على جوالات ” سامسونج ” خاصة النسخة ” جالاكسي نوت 8 ” المنتظر إصدارها في وقت لاحق هذا العام.