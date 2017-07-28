جامعة القصيم تعلن قبول 15 ألف طالب وطالبة جدد - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أعلنت جامعة القصيم قبول أكثر من 15 ألف طالب وطالبة جدد في مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة، للعام الدراسي 1438 – 1439هـ.

وبلغ عدد المقبولين في كليات الجامعة المختلفة 4611 طالبًا، و4571 طالبة للفصل الأول، و 2938 طالباً و 3086 طالبة للفصل الثاني، بمجموع 15206 طلاب وطالبات، فيما أوقف القبول على نظام الانتساب لهذا العام، وذلك وفقاً لسياسة وزارة التعليم.

وأكد عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور فهد بن سليمان الأحمد أن التقديم جرى بشكل تقني كامل من خلال موقع عمادة القبول والتسجيل، مشيرا إلى أن الفرصة أتيحت للطلاب والطالبات للمراجعة وتعديل الرغبات قبل الترشيح.